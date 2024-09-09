Honda Marine, ‘Cup’ışalım mı? Festivali'nde Tekne Tutkunlarına Heyecan Yaşattı

Festival kapsamında düzenlediği test seyirleri ile Honda dıştan takmalı deniz motorlarını, Northstar bot modellerinde deneyimleme imkânı sunan Honda Marine Türkiye, tekne tutkunlarından büyük beğeni topladı.

Tekne, yelken ve deniz kültürü dergisi Naviga tarafından düzenlenen ve bu yıl 18’inci yaşını kutlayan ‘Cup’ışalım mı? by Hanse Deniz Festivali, 30 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Gökova Ören Marina’da gerçekleşti. Bodrum Yarımadası’nın en iyi 10 festivali arasında yer alan etkinlik; deniz üstü aktiviteler, atölyeler ve partiler ile amatör denizcilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Bu yıl Honda Marine Türkiye de festivalin sponsorları arasında yer aldı. Festival kapsamında düzenlediği test seyirlerinde, 100 - 350 HP aralığındaki Honda dıştan takmalı deniz motorlarını, Northstar bot modellerinde deneyimleme imkânı sunan Honda Marine Türkiye, deniz severlerden yoğun ilgi gördü.

BF350’nin üstün performansı ile heyecan doruğa ulaştı

Honda Marine’in en yeni ve en güçlü ürünü olan BF350 dıştan takma deniz motoru ile gerçekleştirilen test seyirlerinde heyecan doruğa ulaştı. BF350, üstün performansı ve kullanıcı dostu dizaynı ile tekne kullanıcılarından tam not aldı.

Vira Haber