Eker Spor Kulübü Yelken Akademisi Mudanya’da Açıldı

Mudanya Yat Limanı'nda açılan Eker Spor Kulübü Yelken Akademisi'nde ilk etapta optimist sınıfında verilen eğitimler, ilerleyen dönemde farklı sınıfları da içine alarak zenginleşecek.

Sporseverliği marka değerlerinin ayrılmaz bir parçası haline getiren Eker Süt Ürünleri, yelken sporu alanında önemli bir girişimi hayata geçirdi. Eker, geleceğin yelkencilerinin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Mudanya Yat Limanı'nda Eker Spor Kulübü Yelken Akademisi'nin açılışını yaptı.

Eker Spor Kulübü Yelken Akademisi'nde ilk olarak, Mudanya’da Arnavutköy Burnu’nda yelken hocası Yüce Kırbaç eğitmenliğinde optimist sınıfında eğitimler verilecek. Eğitimler, ilerleyen dönemlerde farklı sınıfları da içine alarak zenginleştirilecek. 2024'ün kurs programları, 3 haftalık programlar halinde aralık ayına kadar devam edecek.

“Şampiyonalara katılabilecek çocukları yetiştirmeyi amaçlıyoruz”

Eker Spor Kulübü Yelken Akademisi'nin 23 Ağustos 2024 Cuma günü yapılan açılış töreninde konuşan Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker, uzun süredir hayal ettikleri böyle bir okulu hayata geçirebildikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Akademinin gelecek vizyonunu anlatan Ahmet Eker, “Daha çok çocuğu denizle ve yelkenle buluşturmayı, ilerleyen dönemlerde Türkiye’de ve dünyada şampiyonalara katılabilecek çocukları yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Ahmet Eker konuşmasında ayrıca, kendilerine bu olanağı sağlayan Mudanya Belediyesi’ne ve su sporlarına önem veren Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’a teşekkür etti.

Yelken Akademisi ile yaratılan katma değer vurgusu

Açılışa katılan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise deniz kıyısında yer alan bir ilçede deniz faaliyetlerinin çoğalması için belediye olarak çalışmaya başladıklarını belirtti. Deniz sporu ile ilgilenecek daha fazla bireyin yetişmesinde bu okulun önemli bir rol oynayacağını ifade eden Deniz Dalgıç, yelken akademisi ile yarattıkları katma değer için Eker ailesine teşekkür etti. Açılış töreninin ardından Yelken Akademisi'nin ilk faaliyetleri başladı. İznik Belediyespor Kulübü'nün yelken sporcuları, yelken hocaları Mustafa Öncü ile birlikte antrenman yaptı.

9-18 Ağustos 2024 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nin ana sponsorluğunu üstlenen Eker, Türkiye’de yelken sporu alanında ilkleri gerçekleştiriyor. Partnerlerinin desteğiyle farklı yelken sınıflarından yüzlerce yelkenciyi ilk defa aynı organizasyonda bir araya getirmeyi başaran Eker; yelken sporunun yaygınlaşması, daha çok takip edilmesi ve yeni sporcuların yetişmesi hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Vira Haber