Gezi Teknesinde Yaralanan Vatandaş Tahliye Edildi
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
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Marmaris ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından vatandaşın denizden tahliyesi yapılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.
Vira Haber
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Etiketler : Muğla, Gezi Teknesi, Marmaris, Sahil Güvenlik
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