Kuşadası’nda 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen yakalandı.
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Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Vira Haber
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Etiketler : Kuşadası, Göçmen, Lastik Bot, Aydın
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