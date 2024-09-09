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Kuşadası’nda 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kuşadası’nda 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen yakalandı.

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Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Vira Haber 

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