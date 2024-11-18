Honda’nın Sessiz ‘Gücü’nü Uzaktan Yönetebilirsiniz

Dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden Red Dot’ta ‘tasarım konsepti’ kategorisinde ödüle layık görülen Honda EU 32is çanta tipi invertörlü jeneratör, ‘akıllı uygulama kontrolü’ özelliğiyle de gücü, mobil telefonunuzdan ve bulunduğunuz her noktadan yönetmenize imkân tanıyarak kullanıcı deneyimini yükseltiyor.

Elektriğe erişim sağlayamadığımızda ya da elektrik kesintisi meydana geldiğinde adeta yaşam duruyor. Honda’nın üstün invertör teknolojisi ile üretilen EU 32is çanta tipi jeneratörü, bu sorunları bertaraf edip, hayatınıza konfor sunuyor. Üstelik rahat taşınabilir olması sayesinde gücü, elektriğe ihtiyaç duyduğunuz her yere taşımanıza imkân tanıyor.

Uzaktan yönetilebilir

Karavanlar, kamp alanları, işletmeler, tekneler ve müstakil evlerdeki; aydınlatma, mini buzdolabı, fırın, bilgisayar ve küçük el aletleri gibi elektronik cihazların elektrik ihtiyacını karşılayan Honda EU 32is jeneratör, ‘akıllı uygulama kontrolü’ özelliği sayesinde ve bluetooth bağlantısı ile gücü, bulunduğunuz her noktadan yönetmenize imkân tanıyor. Mobil telefonunuzdan sisteme bağlanarak; bilgi göndermek, çıkış gücüne erişim sağlamak, yakıt göstergesini kontrol etmek ve hatta gerekirse jeneratörü durdurmak mümkün. Honda EU 32is jeneratörün Türkçe kullanıcı ara yüzü ise gücün yönetiminde büyük kolaylık sağlıyor.

Tasarruflu

Kullanıcılarına şehir şebekesi kalitesinde elektrik enerjisi sunan 3.2 kw’lık monofaze jeneratör, düşük yakıt sarfiyatı sayesinde ihtiyaç sahiplerine uzun yıllar ekonomik kullanım avantajı sunuyor.

ECO çalışma modu

OHV 4 zamanlı motor teknolojisi ile çevreci ve verimli kullanım vaat eden Honda EU 32is benzinli jeneratörün, motor devrini yüke göre otomatik olarak ayarlayan Eco-throttle özelliği ise hem yakıt tasarrufunu artırıyor hem de motorun ömrünü uzatıyor.

Sessiz

Honda EU 32is jeneratör, sessiz çalışma özelliğiyle de kullanıcılarına eşsiz bir deneyim yaşatıyor.

Vira Haber