İZFAŞ, Türk Lojistik Sektörünü Çin’e Taşıyor

Türkiye’nin farklı şehirlerinden lojistik şirketleri, 26-29 Kasım 2024 tarihleri arasında Çin’in Ningbo şehrindeki WIFFA Expo’da yeni teknolojilerini, hizmetlerini ve ürünlerini uluslararası şirketlere ve fuar katılımcılarına anlatma fırsatı bulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Logistech - Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, elde ettiği büyük başarı ve hızlı büyümesiyle dikkat çekiyor. Yalnızca üç yıl içinde Akdeniz’in en büyük lojistik fuarı haline gelen Logistech, sektörün önde gelen etkinlikleri arasına girmeyi başardı. İzmir’i lojistik sektörünün merkezi haline getirme hedefiyle çalışmalarını uluslararası alanda da sürdüren İZFAŞ, sektörden gelen yoğun taleplere yanıt vererek, Çin'in en büyük lojistik etkinliklerinden biri olan WIFFA Expo’ya milli katılım organizasyonu düzenliyor. Ningbo Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi’nde, “Çin Endüstrileri ve Lojistik, Denizaşırı Ülkelere Gidiyor” temasıyla bu yıl 19. kez organize edilen fuar, 35 bin metrekarelik sergi alanında, 2 binden fazla katılımcı ve 110 limanın temsilcilerinin katılımıyla yapılacak. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi, en büyük imalat sektörüne sahip ve aynı zamanda en hızlı büyüyen tüketici pazarı konumunda olan Çin’de düzenlenecek fuara, 100’den fazla ülkeden en az 20 bin sektör profesyonelinin katılması bekleniyor.

İzmir’in fuarcılık kültürü dünyaya tanıtılacak

Türk lojistik firmalarının ve ihracatçıların, uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla organize edilen milli katılım organizasyonu kapsamında, katılımcıların etkin bir şekilde tanıtımı yapılarak yeni iş bağlantıları kurmalarına olanak sağlanacak. Milli katılım organizasyonu ile Türk lojistik sektörü, sahip olduğu dinamik yapısıyla küresel pazarda daha fazla tanınma fırsatı bulacak. Aynı zamanda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, ihracatçılara yeni pazar fırsatları sunmak ve İzmir’in fuarcılık kültürünü dünya çapında tanıtmayı amaçlayan fuarcılık vizyonunu da küresel düzeye taşınacak.

WIFFA Expo 2024’te yer alacak Türk firmaları, lojistik ve nakliye sektöründe yenilikçi çözümler sunma fırsatı bulacak, yıllık ticaret hacmi Çin pazarında güçlü işbirlikleri kurarak ihracat hacmini artırmayı hedefliyor.