Horasanlı Ailesi'nin Acı Günü
İMEAK Deniz Ticaret Odası Üyesi Gemini Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi sahibi Ahmet Levent Horasanlı'nın annesi Seher Horasanlı vefat etti.
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İMEAK Deniz Ticaret Odası Üyesi Gemini Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi sahibi Ahmet Levent Horasanlı'nın annesi Seher Horasanlı vefat etti.
Merhume Seher Horasanlı'nın cenazesi, 29 Eylül 2020 Salı günü (yarın), Sivas'ta Abdulvahabi Gazi Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip aynı yerdeki mezarlığa defnedilecek.
Vira Haber ailesi olarak Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
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Etiketler : DTO, Deniz Ticaret Odası
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