Turkcell Platinum Bosphorus Cup Renkli Anlara Sahne Oldu

İstanbul Boğazı’nda gerçekleşen en büyük yelkenli organizasyonlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup Boğaz'da renkli anlara sahne oldu.

Türkiye’nin uluslararası arenadaki uzun soluklu spor organizasyonlarından olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ın ilk günü İstanbul Boğazı’nda yapıldı. Korona virüs önlemleri eşliğinde gerçekleşen ve rengarenk yelkenlilerin kıyasıya mücadele ettiği yarış, bir kez daha Boğaz’da görsel bir şölen oluşturdu. Türkiye’nin tanıtımına da önemli ölçüde katkı sağlayan Turkcell Platinum Bosphorus Cup, bu yıl 19. defa yelkenseverleri bir araya getirdi.

Boğaz’a Dolmabahçe üzerinden giriş yapan yelkenliler Beşiktaş’ta Dolmabahçe Sarayı’nın önünden saat 12.00’de start aldı. Yelkenliler, Çırağan Sarayı’nın önünden geçip, Anadolu Hisarı şamandırasından dönüşlerini gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanından gelen 50 yelkenli, bu keyifli ve mücadele dolu günün finişini Çırağan Sarayı önündeki hatta yaptı.