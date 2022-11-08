Huawei'den limanlar için dev adım

Huawei, navigasyon sistemleri üreticisi BeiDou ile yaptığı iş birliğiyle, Çin’de faaliyet gösteren Tianjin Limanı’nda, akıllı lojistik uygulamalarını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, 5G ve yapay zeka tabanlı akıllı ulaşım sistemleriyle, limanlardaki iş verimliliğini artırıyor.

Verilen bilgiye göre, liman işletmeleri, 5G ağ sistemlerinin sunduğu avantajlardan yararlanan iş kolları arasında yer alıyor. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 8''i deniz yoluyla gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle entegre küresel taşımacılıkta, lojistik süreçlerinin yönetimi ve gemilerin limanlardan zamanında ayrılabilmeleri önem taşıyor.

Huawei, liman endüstrisine yönelik çözümleriyle, enerji tasarrufunu, iş güvenliğini ve iş verimliliğini artıran çözümler sunuyor. Şirketin geliştirdiği 5G+4L otonom sürüş teknolojisiyle, limanlarda önemli bir zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor.

- Elektrikli tırlarla sıfır karbon salınımı

Huawei, navigasyon sistemleri üreticisi BeiDou ile yaptığı iş birliğiyle, Çin’de faaliyet gösteren Tianjin Limanı’nda, akıllı lojistik uygulamalarını başlattı.

Huawei ve BeiDou’nun geliştirdiği akıllı ulaşım sistemiyle, Tianjin Limanı konteyner terminalindeki vinçler, uzaktan bağlantı ile kontrol edilebiliyor.

Bunun yanı sıra, liman içinde hizmet veren konteyner ve gemiler arasında yük taşıyan elektrikli tırlar da sürücüsüz olarak çalışabiliyor. Uzaktan kontrol edilen tırlar, önceden hesaplanan sürüş rotasına göre istasyonlara ulaşarak, tüm sürecin kısa sürede ve güvenle tamamlanmasını sağlıyor.

Huawei’in geliştirdiği yapay zeka tabanlı 'Ultra-L4' akıllı ulaşım modülü üzerinde çalışan sistem, aynı zamanda dünyanın ilk sıfır karbon salınımlı akıllı liman ulaşım sistemi olma özelliğine sahip bulunuyor.

Çin'deki en yüksek teknolojik altyapıya sahip limanlardan biri olan Tianjin’de kullanılan 76 tır, sabit rotalar üzerinde, 7/24 iş vardiyasıyla sürücüsüz olarak çalışıyor.

Tianjin Limanı, bu dönüşümle birlikte, yüzde 20 enerji tasarrufuna imza atarken, saatte 39 birim konteyner yükleme hızıyla, iş verimliliğini de yüzde 20 artırdı.

Vira Haber