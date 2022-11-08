Zonguldak'ta yabancı bandıralı gemide 138 ton kaçak yakıt ele geçirildi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yabancı bandıralı bir gemide yaklaşık 138 ton kaçak yakıt ele geçirildi.
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Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Erdemir Limanı'na yanaşan Liberya bayraklı dökme yük gemisinde arama ve kontrol yaptı.
Geminin yakıt tanklarında yapılan ölçümler sonucunda 138.54 ton fuel-oil cinsi kaçak yakıt bulundu. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Zonguldak'ta yabancı bandıralı gemi, yakıt, kaçak yakıt
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