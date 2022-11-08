Yolcu gemisi "The World" Datça açıklarına demirledi
Bahamalar bayraklı "The World" adlı kurvaziyer, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarına demirledi. "The World"un yarın akşam Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Marmaris'e gideceği belirtildi.
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Rodos Adası'nın ardından rotasını Datça'ya çeviren 196 metre uzunluğundaki gemi, ilçede yanaşabileceği büyüklükte rıhtım olmadığı için açığa demir attı.
Gemide 192 yolcu ve 255 personel bulunduğu öğrenildi. Kruvaziyerden filikalarla ayrılan yolcuların bir kısmı Knidos Antik Kenti'ni ziyaret etti.
"The World"un yarın akşam Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Marmaris'e gideceği belirtildi.
Vira Haber
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Etiketler : The World, datça, kruvaziyer, turizm
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