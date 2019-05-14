"Hürmüz'deki sabotaj girişimi İsrail'in işi"

IRNA ajansının haberine göre, İran'da Başkanlık Kurulu Sözcüsü Behrouz Nemati, pazartesi günü Hürmüz Boğazı’nda Suudi Arabistan’a ait 2 yakıt tankerine düzenlen saldırıyla ilgili, “Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleşen olaylar İsrail’in fesatlığıdır” ifadelerini kullandı.

Nemati, İsrail’in saldırılarda oynadığı rolle ilgili herhangi bir detay vermedi.

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Saldırı pazar günü gerçekleşti

Pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kara suları yakınlarında 2 Suudi Arabistan petrol tankerine sabotaj düzenlenmişti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih yaptığı açıklamada, 2 petrol tankerinin pazar akşamı Basra Körfezi yolunda, BAE kara suları yakınlarında sabotaja uğradığını belirterek, "Pazar günkü bu saldırı, deniz yolu taşımacılığını ve tüm dünyadaki tüketicilerin petrol tedarik güvenliğini tehdit etmeyi amaçlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Vira Haber