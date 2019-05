Fenerbahçe'nin ekonomik dar boğazdan kurtulmak için başlattığı "WinWin Fener Ol" kampanyasında rekor bir para toplandı. Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı, Ali Koç, Fenerbahçe futbolcuları ve Ersun Yanal katıldığı ilk gün yayınında yaklaşık olarak 31.5 milyon Türk Lirası toplandı.

Programa ikinci gün Beyazıt Öztürk, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, takım koçu Zelijko Obradovic, Hakan Ural ve Mehmet Aurelio katıldı. Programa telefonla Atina'dan bağlanan Deniz Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcılarından Serhat Barış Türkmen, 535 forma(yaklaşık 170 bin TL) ile Denizci Fenerbahçeliler adına kampanyaya destek olduklarını açıkladı.

Türkmen, Fenerbahçe'nin futbolda başarılı olamasa da yarıştığı diğer birçok branşta şampiyonluğa oynadığını belirtirken, "En son umutlar ölür... Başkanımız Ali Koç ve Obradovic başımızda olduğu sürece bizim umutlarımız hiç ölmeyecek" dedi.

Haber: Kemal Can Kayar - Vira Haber