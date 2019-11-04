Hurtigruten  biyodizel kullanacak

Cruise line, birkaç haftadır keşif gemisi Polarlys ile biodizel'i başarıyla çalıştırıyor ve birkaç hafta daha test sürüşlerine devam edecek.

‘’Denizcilik endüstrisinde biyodizel kullanımında henüz başlangıçtayız. Sınırları taşımak ve bunun daha büyük ölçekte nasıl kullanılabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyoruz. Bu, sanayiyi potansiyel olarak değiştirebilir ” diyen Hurtigruten CEO'su Daniel Skjeldam, “Biyodizel, uzun vadede, geleneksel deniz yakıtlarına kıyasla% 95'e varan oranda karbondioksit azaltımı sağlayabilir” açıklamasını yaptı.

Vira Haber