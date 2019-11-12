Bu yatın haftalık kirası 950 bin dolar

Süperyat endüstrisinde, 2019’da yankı uyandıran gelişmelerin başında 85,3 metrelik Bold’un suya indirilmesi geliyor. Silver Yachts tarafından inşa edilen süperyat Bold, geçtiğimiz Mayıs ayında suya indirildi ve haftalık 950 bin ABD dolarından başlayan fiyatlarla kiralanıyor.

Espen Oino tasarımı olan süperyat, etkileyici agresif çizgileriyle göze çarpıyor. Düşük su kesimi ve 23 knot maksimum süratiyle, emsalleri arasından öne çıkıyor. Kiralık süperyat pazarının yeni bir üyesi olmasına rağmen adından fazlasıyla söz ettiren Bold, birden fazla bar bölümü, açık hava sineması ve güneş güvertesindeki 8 kişilik jakuzzisi gibi açık yaşam alanları sunuyor. Çok amaçlı kullanılabilir 34 metrelik ana güvertesinde, çok sayıda su sporları oyuncağı ve servis tekneleri taşıyabiliyor. Ayrıca helikopter pisti bulunuyor.

Tekne sahibi kamarası, 2 adet VIP süit ve 5 misafir kamarasında toplam 16 misafirin konaklamasına imkan sunan süperyat Bold’da 20 kişilik mürettebat hizmet veriyor. Süperyatın iç mekanında tik ve meşe paneller ile, ipek halılar ve mermer zeminler dikkat çekiyor. Explorer tipi bir süperyat olan Bold’un merkezinde, 300 metrekarelik skylounge tasarlanmış. Burada 3,75 metre yüksekliğindeki tavandan yere kadar uzanan camlar, dış atmosferin bütün güzelliğiyle içeriye aktarılmasına olanak sağlıyor.

Vira Haber