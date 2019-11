Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda her yıl organize ettiği ve artık geleneksel hale gelen “8. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması” ödül töreni, 15 Kasım 2019 Cuma akşamı, Crowne Plaza Hotel Tuzla’da yapıldı. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Pektaş, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu katıldı.

Tören, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven’in açılış konuşmasıyla başladı.

Hedef kaliteyi arttırmak ve millileşmek

İhraç edilen ürünlerin ülke ekonomisine katkı sağlamasının iki temel yolu olduğunu aktaran Seven, “İhracatını gerçekleştirdiğimiz ürünlerin fiyatlarını yükseltmek, bir diğeri de ihraç ettiğimiz ürünlerin üretimine ilişkin harcama kalemlerin millileşmesini sağlamaktır. İhraç ürünlerimizi arttırmamızın yolu da ürün kalitemizi arttırmaktan geçmektedir” dedi.

Tasarım ihracat rakamlarını arttırıyor

Ülkede yapılan ihracat kilo birim fiyatının 1.3 dolar olduğunu belirten Seven, “Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’ne üye olan firmalarımızın gerçekleştirmiş olduğu ortalama kilo birim fiyatı ise 2.07 dolardır. Yani Türkiye ihracat rakamlarının üzerinde kilo birim fiyatına ulaşmış bulunuyoruz. Normal gemilerden özel yapım gemilere geçtiğimizde, ihracat birim fiyat tutarları 10-15 dolarları buluyor. İnovasyon ve tasarımın özel gemi üretmenin avantajı burada ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlıyoruz

Markayı güçlendirmenin yolunun kendi tasarımlarımızı yapmaktan geçtiğini aktaran Seven, “Ne mutlu bize ki ülkemiz tersaneleri gemi ve yat konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında. Hedefimiz ise Türk tasarımcılar tarafından tasarlanmış özgün işlerin sayısını arttırmak ve de dünya genelinde kabulünü sağlamaktır. Tam bu sebeple bu yarışmayı geleceğin tasarımcılarını yetiştirmek amacıyla her yıl farklı konularda büyük ödüllerle tasarım yarışmasını gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Pektaş: TİM olarak tasarım ve inovasyonu destekliyoruz

Seven’in ardından TİM Başkan Vekili İbrahim Pektaş söz aldı. Gemi imalatı ve ihracatının geçmişten bu yana büyük bir yol kat ettiğine işaret eden Pektaş, “Ülkemizin nitelikli ihracat rakamlarına ihtiyacı var ve bunlardan birini de bu sektör oluşturuyor” dedi. Pektaş, TİM olarak tasarım ve inovasyona zaman ayırarak programlar yaptıklarını ve tüm sektörlerde desteklediklerini kaydetti.

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da yaptığı konuşmada, 21. yüzyıl teknolojilerinin ve fikirlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte denizcilik sektöründe, daha hızlı, daha verimli ve okyanus çevresinin sürdürülebilir bir şekilde korunduğu bir ticaret hizmeti sunabilmek için teknolojik dönüşümü benimsemenin ve uygulamanın zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Bu Tür Yarışmalar Yaratıcı Gençleri Teşvik Ediyor

Dünyadaki teknolojik dönüşüm sürecinde ön sıralardaki yerimizi almak zorunda olduğumuzu vurgulayan Tamer Kıran, şunları söyledi:

“Ülkemizin gelişmişlik sıralamasında üst sıralarda yer bulması, ekonomik refahımızın artması, ancak eğitim, tasarım ve inovasyonun bir bütün olarak ele alınmasıyla mümkün olabilecektir. Bu noktada yetişmiş insan kaynağımız da çok önemli bir hal alıyor. Bilginin yeniden hakim olduğu bir dünyada gençlerimize önemli görev düşüyor. İnovatif ve AR-GE destekli çalışmalarda gençlerimize destek vermek konusunda dernekler, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler arasındaki işbirlikleri büyük bir önem taşımaya başladı. Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin bu yıl sekizincisini düzenlediği yarışmanın önemi ve anlamı işte bu noktada ortaya çıkıyor. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması gibi yarışmalar, bir yandan sektörle ilgili eğitim gören öğrencilere destek verirken, diğer yandan özgür düşünen, yaratıcı gençleri teşvik ediyor. Bu yarışmada ortaya konulan modellerin, sektörün ufkunu açma yolunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

‘Bu tür yarışmalar hayalle gerçeğin buluştuğu yarışmalardır’

Törenin son konuşmacısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak, günümüz global ticaretinde denizcilik sektörünün stratejik bir kapsadığına işaret ederek, Türkiye’nin de gemi üretimi konusunda dünyada da belli bir yere geldiğini söyledi. Belli bir yere gelmenin yanı sıra bu başarıyı muhafaza etmenin de çok önemli bir faktör olduğunu kaydeden Özpak, “Bunlara yapabilmek için gemi inşa sektörümüzün AR-GE’ye, inovasyona ve tasarıma çok önem vermesi lazım. Bu nedenle farkındalık yaratan bu tür etkinliklerin önemi ortaya çıkıyor” dedi.

Gençlerin gözlerinde sektörün geleceğini gördüklerini dile getiren Özpak, bu tür yarışmaların gençlerin hayallerinin gerçekle buluştuğu yarışmalar olduğunu söyledi.

Ödüller

Yarışmada jürinin değerlendirmesi sonucu birinciliğe Reflex isimli projesi Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi Onur Kiren, ikinciliğe Golden Peregrine isimli projesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri Emre Çıtır-Buğrahan Karapınar, üçüncülüğe Hammer isimli projesi ile Deniz Madran-Alper Ölmez ve Power of Solar isimli projesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri Hamza Tümer, Abdulsamet Yoldaş ve Harun Yıldırım layık görüldü. Gemi Mühendisleri Özel Ödülü’nü ise Lucy İn The Sky isimli projesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri Can Taşkan ve Abdullah Demiryege kazandı.

Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, yarışmada ikinciliği kazanan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri Emre Çıtır ve Buğrahan Karapınar’a ödüllerini verdi.

Yarışmayı birinci olarak tamamlayan projeye 40.000 TL, ikinci olarak tamamlayan projeye 20.000 TL, üçüncü olarak tamamlayan projeye 10.000 TL, özel ödüle ise 5 bin TL verildi.

2020 yılında düzenlenecek 9. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması’nın konusu ise “Elektrikli Feribot” olarak belirlendi.

Törende ayrıca, yazar, şair Sunay Akın sahne alarak, Türk denizciliğini anlattı.

Vira Haber