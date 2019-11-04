İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. BİLGİSEL

  3. Avrupa'nın en gizemli kumulu Dune du Pilat
Avrupa'nın en gizemli kumulu Dune du Pilat

Avrupa'nın en gizemli kumulu Dune du Pilat

Avrupa'nın en büyük kumulu olan Dune du Pilat, bir yanında çam ormanları, diğer tarafndaki uçsuz bucaksız Atlantik Okyanusu ile etkileyici bir atmosfere sahip.

A+A-

Fransa'nın Arcachon Körfezi bölgesindeki La Teste-de-Buch'de, Bordeaux'ya 60 km mesafede yer alan kumulda, tahminen 60 milyon metreküp kum bulunuyor.

Yılda bir milyondan fazla ziyaretçiyle, ünlü bir turistik yer olan Dune du Pilat, çevresinde çok sayıda turistik tesisi de barındırıyor.

Milyonlarca yıllık bir sürecin ardından oluşan bu ilginç bölge, doğudan batıya 500 m genişliğinde ve kuzeyden güneye 2,7 km uzunluğunda bir alanı kapsıyor.

Konumu ve dik açısı nedeniyle, Dune du Pilat aynı zamanda harika yükselme koşullarına sahip ünlü bir yamaç paraşütü noktası...

kum1-003.jpg

kum2-003.jpg

kum3-002.jpg

kum4.jpg

kum5.jpg

kum6.jpg

kum7.jpg

kum8.jpg

kum9.jpg

kum10.jpg

kum11.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 112 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.