Avrupa'nın en gizemli kumulu Dune du Pilat

Fransa'nın Arcachon Körfezi bölgesindeki La Teste-de-Buch'de, Bordeaux'ya 60 km mesafede yer alan kumulda, tahminen 60 milyon metreküp kum bulunuyor.

Yılda bir milyondan fazla ziyaretçiyle, ünlü bir turistik yer olan Dune du Pilat, çevresinde çok sayıda turistik tesisi de barındırıyor.

Milyonlarca yıllık bir sürecin ardından oluşan bu ilginç bölge, doğudan batıya 500 m genişliğinde ve kuzeyden güneye 2,7 km uzunluğunda bir alanı kapsıyor.

Konumu ve dik açısı nedeniyle, Dune du Pilat aynı zamanda harika yükselme koşullarına sahip ünlü bir yamaç paraşütü noktası...

Vira Haber