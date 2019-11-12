Dünyanın en eski ve en derin gölü

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan dünyanın en derin gölü Baykal, 23 milyon kilometreküplük hacmiyle gezegenin donmamış tatlı suyunun yüzde 20'sinden fazlasını barındırıyor.

Sibirya’nın güneyinde, İrkutsk Oblastı ve Buryatya arasındaki İrkutsk şehrinin yakınında bulunan göl, “Sibirya’nın Mavi Gözü” diye de adlandırılıyor. Yüzölçümü yaklaşık 31.722 km2 olan Baykal Gölün’ün uzunluğu 636 km, en geniş yeri ise 79,5 km. Gölün tabanı ise deniz seviyesinin yaklaşık 1285 m altında bulunuyor.

Dibindeki tortul kayaçların yaklaşık 7 km kalınlığında olduğu tahmin edilen Baykal Gölü 1,5 km derinliğe sahip. Gölün diğer bir özelliği ise; 25-30 milyon yıl olduğu tahmin edilen yaşıyla dünyanın en eski gölleri arasında olması.

Baykal, Sibirya'nın dondurucu soğuğundan fazlasıyla nasibini alıyor. Öyle ki bu soğuklar Baykal'ın "Donmuş Göl" olarak anılmasına da sebep oluyor.

Biyoçeşitlilik bakımından zengin gölün binlerce endemik hayvan türü içerdiği tahmin edilen Baykal Gölünde tatlısu fokları da yaşıyor.

Vira Haber