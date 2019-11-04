Damen’in ilk SeaXplorer’ı suya indi

Teslimatının 2020 başında gerçekleşmesi planlanan dev projenin yapım aşaması tamamlandı. Teslimattan önce tamamlanacak olan deniz testleri için suya indirilen süperyatın, sahibine kavuşmasına sadece haftalar kaldı. Damen, expedition tarzı SeaXplorer serisinin ilk gövdesini suya indirdi. Özel tasarım bir model olan 62 metrelik süperyatın, göz kamaştırıcı turkuaz gövdesi ilk defa gün yüzüne çıkmış oldu.

Teslimatının 2020 başında gerçekleşmesi planlanan dev projenin yapım aşaması tamamlandı. Teslimattan önce tamamlanacak olan deniz testleri için suya indirilen süperyatın, sahibine kavuşmasına sadece haftalar kaldı. SeaXplorer serisi ilk defa, 2015 Monaco Yacht Show’da tanıtılmıştı.

Mühendisliği Damen’in kendi ekibi tarafından yapılan yatın dış tasarımını, Azure Yacht Design firması gerçekleştirdi. İç mekanları Monaco Yacht Temptation’dan Carlo Toree tasarlarken, projenin yapım aşamasının takibi ise Fraser tarafından gerçekleştirildi.

Buzul denizlerde seyir yapabilecek özellikte olan SeaXplorer, Polar Class standartlarına göre inşa edildi. Süperyatta tam sertifikalı helikopter pisti ve hangarıyla birlikte iki ayrı servis teknesi garajı, dalış tesisi ve 30 gün herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan denizde kalabileceği depolar var.

Vira Haber