En büyük donanma gemisi seneye teslim

493 milyon Yeni Zelanda doları tutarındaki Yeni Aotearoa, Yeni Zelanda ve koalisyon denizcilik, kara ve hava birimlerine küresel sürdürülebilirlik sağlamak için görevlendirilen tanker HMNZS Endeavor'un yerini alacak yeni bir Polar sınıfı destek gemisi.

Aotearoa, 12 konteyner malzeme taşıyabilecek ve her gün 100 ton tatlı su üretme yeteneğine sahip olacak ve insani yardım ve doğal afetlerde yardım gemisi olarak görev yapacak.

Kraliyet Yeni Zelanda Donanması'nın 2020'de 26.000 tonluk tanker Aotearoa'yı teslim etmesi bekleniyor.

Vira Haber