ODEMED’de dümene Teoman Mustafa Akyol geçti

Denizcilerin sembol eğitim kurumu Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (ODEMED) dün (17 Kasım Pazar saat 14:00 da) Ortaköy Ziya Kalkavan M.T.A.L. Barbaros Konferans Salonunda olağanüstü genel kurul yaptı. Genel Kurul toplantısına İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli, Deniz Kültür Derneği ve Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen, Türk Uzak Yol Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER) Genel Sekreteri Zafer Akbulut ve İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFAMED) Yönetim Kurulu Üyesi Kayhan Altuğ sektör temsilcileri, mezunlar ve öğrenciler katıldı.

Seçimlerden önce İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli birer konuşma yaptılar.

Seçimlerin ardından derneğin yeni yönetimi belli oldu. Buna göre Teoman Mustafa Akyol’un yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği dernekte Süleyman Tuba Taşkın, Nejat Dikici, Cihan Gökberk Doğru, Emrah Demir, Salih Bildiren ve Eylül Naz Kesmenoğlu yönetim kurulu üyeleri olurken yedek üyeler ise şu isimlerden oluştu : “Semih Falay, Cem Ercan Ozan Tarı, Ersin Yumak, Elif Derya Kısacık, Taha İlhan, Şüheda Topal.”

Vira Haber