Hüseyin Kocabaş'ın acı günü!

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş'ın babası Turgut Kocabaş hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi gören Turgut Kocabaş, yarın (salı) öğle namazına mutaakip Trabzon Akcaabat Darıca sahil camiinden ebedi istisahatgahına uğurlanacak.

Vira Haber olarak merhum Turgut Kocabaş'a Allahtan rahmet, başta Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş’a ve sevenlerine, sabır ve başsağlığı dileriz.

Vira Haber