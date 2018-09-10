IMEC ve TÜRDEF başkanları bir araya geldi

MEC ile Türkiye Denizcilik Federasyonu bir araya gelerek sektör hakkında konuştu. IMEC (The International Maritime Employers' Council) Başkanı ve V. Group Global Direktörü Kaptan Rajesh Tandon, Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Başkanı Erkan Dereli, TÜRDEF Delegesi ve Pearl Naval Şirket Sahibi Gürhan Burak Alkoç ile V. Ships Glasgow Personel Departmanı Operasyon Müdürü Kaptan Özgür Yılmaz, Conrad Hotel’de kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

IMEC Başkanı kuruluşun faaliyet alanları ve üyeleriyle iş birlikteliği konularını gündeme getirdi. IMEC'e 200'den fazla armatörlük ve gemi işletme kuruluşunun üye olduğunu, 300 bine yakın personel istihdam edildiğini, 20 sendika ile anlaşma sağladıklarını, 600 kişilik stajyer eğitim programları olduğunu ve farklı tiplerde 11 binden fazla gemilere hizmet sağladıklarını belirtti. Ancak, Kaptan Rajesh bu organizasyonun maalesef Türkiye'de yaygın olmadığını, hatta yeterince bilinmediğini ifade etti.

Üye olan kuruluşların IBF, IMTF, personel problemlerinin azalmasına yönelik IMEC gemi denetleri, arabuluculuk hizmetleri, düzenli sirkülerler ile farkındalık oluşturulduğu gibi başlıkların altını önemle çizdi. TÜRDEF Başkanı Erkan Dereli, Federasyon çatısı altında 19 üye STK dernek ve 4 onursal üyenin bulunduğunu ve bu kuruluşlarda da toplam üye sayılarının 12 bin civarında olduğunu belirtti. Ayrıca, 7 ayrı şehirde temsilcileri bulunduğunu sözlerine ekledi.

IMEC Başkanı Kaptan Rajesh, TÜRDEF'i de üye kuruluşları arasında görmekten memnuniyet duyacaklarını ve IMEC ' in aktivitelerini ve faydalarını, Türkiye'de birlikte daha büyük kitlelere ulaşarak anlatabileceklerini belirtti. Başkan Dereli bu konu ile ilgili girişimde bulunacaklarını ve Türk Denizciliğinin sorunlarının çözülmesi noktasında bu birlikteliğin önemli fayda sağlayacağını ve bu oluşumun TÜRDEF' in kuruluş amacına ve vizyonuna uygun olduğunu, dolayısıyla bu konuda öncülük yaparak, üzerlerine düşeni gerçekleştireceklerini söyledi.

Toplantı kapsamında, Türk denizciliğinin genel sorunları, işletme, piyasa koşulları, Türk personelinin yurtdışına açılmasını, uluslararası ikili anlaşmalar, mütekabiliyet ve denklik gibi konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜRDEF Başkanı Erkan Dereli, 4. Denizci STK'lar Çalıştayını, Deniz Ticaret Odası ile birlikte, 27 Eylül'de Piri Reis Üniversitesi’nde düzenleyeceklerini ve IMEC heyetini bu çalıştayda görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

Kaptan Rajesh programını ayarlayabilirse mutlaka katılmak istediklerini ve ileride karşılıklı uygun bir tarihte ise IMEC, ITF ve Türkiye Denizcilik Federasyonu ile personel konulu bir konferans organize etmek istediklerini söyledi.

TÜRDEF Başkanı Erkan Dereli böyle bir etkinliği Türkiye'de ilgili kuruluşlarla düzenlemek için gerekli hazırlıkları yapacaklarını ifade etti.

Vira Haber