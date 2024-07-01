Huzurevi ve Çocuk Evi Sakinleri ‘Denizde’ Buluştu

70’ten fazla kişi YATED teknesi ile İstanbul Boğazı’nda tura çıkarken, YATED Genel Müdürü Kadir Karakaya, “Böylesine önemli bir günü çocuklarımız ve huzurevi sakinlerimizle birlikte kutladığımız için çok mutluyuz. Ülkemizde deniz sevgisini yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED), her yıl düzenlediği Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliği kapsamında bu yıl da huzur ve çocuk evlerinde kalan 70’ten fazla kişiyi ‘denizde’ ağırladı. Dördüncü kez düzenlenen etkinliğe, Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi’nden 9-12 yaş arasında 30 çocuk ve Maltepe Huzurevi’nden 47 huzurevi sakini katıldı. T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen organizasyonun, YATED açısından çok kıymetli olduğunu ifade eden YATED Genel Müdürü Kadir Karakaya, “Kabotaj, bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkıdır. Böylesine önemli bir günü çocuklarımız ve huzurevi sakinlerimizle birlikte kutladığımız için çok mutluyuz. Ülkemizde deniz sevgisini yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

‘ÜLKEMİZE KATMA DEĞER SAĞLAMAK İSTİYORUZ’

YATED’in kurulduğu günden bu yana geçen 20 yılı aşkın sürede yat ve tekne sektörünün gelişimi için çok değerli çalışmalara imza attığını hatırlatan Kadir Karakaya, “Türkiye, bir deniz ülkesi ancak denizlere olan ilginin yüksek olduğunu söylemek zor. Yat ve tekne üretimine bakıldığında ise dünyanın sayılı ülkeleri arasında geliyoruz. Türk tekneleri, Norveç’ten ABD’ye kadar tüm dünyada büyük ilgi görüyor. Türkiye olarak yaklaşık 1,5 milyar dolarlık gemi ve yat ihracatına imza atıyoruz. Sektör olarak 3 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahibiz. 200 bine yakın kişi bu sektörde istihdam ediliyor. Ülke içinde de yat ve teknelere olan ilgiyi artırabilirsek, ülkemize çok daha büyük katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Sektörümüzün gelişimiyle ülkemize daha fazla katma değer sağlamış olacağız. Ancak, YATED olarak beklediğimiz destekler de var. Tekne ve yat sahipliği sayısı arttıkça marinalara olan ihtiyaç da artıyor. Ülkemizin cennet koyları dışında yapılacak yeni marina yatırımları ile marina arzını artırmak çok büyük önem taşıyor. Denizciliğe ilk kez adım atacak olanlar için en büyük maliyet kalemleri arasında yer alan marinalarla ilgili sorun çözülürse çok büyük bir adım atılmış olur. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, insanların marina problemiyle karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Denizciliğe olan ilgiyi artırmak için kamudan derneklere kadar herkesin tek ses olması gerekiyor.” diye konuştu.

Vira Haber