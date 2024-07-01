TURMEPA 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Boğaz’ın Derin Sularına Daldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen kutlama programının paydaşlarından biri olan TURMEPA, Beşiktaş’ta Boğaz’ın derin sularına dalarak deniz dibi temizliği yaptı.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlediği Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Aktif Balıkadamlar Kulübü Spor Derneği iş birliğiyle 1 Temmuz’da Beşiktaş’ta deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Dalgıçlar tarafından deniz dibinden kısa sürede çok sayıda atık çıkarıldı. Görenleri şaşırtan atıklar arasında; yelpaze, güneş gözlüğü, kablosuz kulaklık, onlarca cam şişe, metal parçaları, ev gereçleri, sigara izmaritleri bulunuyor. Boğaz’daki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik basın ve halk tarafından ilgiyle takip edildi. Etkinliğe katılanlar, TURMEPA yetkililerinden atıkların denizlere verdiği zararlar hakkında bilgi edindi.

Etkinlik hakkında bilgi veren TURMEPA yetkilileri, “Türkiye’de 30 yıldır deniz kirliliğine dikkat çekmeyi ve deniz temizliğinin önemi konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Denizlerimiz yüzde 80 oranında karadan kirletiliyor. Bu rakamların azalması bizim elimizde, denizlerin ve doğanın geleceği için doğaya dost bir yaşam tarzının benimsenmesi gerekiyor. Plastiklerden ve atık yükünden arınmış sağlıklı bir gelecek için herkesi bireysel sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz. Bu, aldığımız iki nefesten birini sağlayan denizlerimize borcumuz” dedi.

Denizden çıkarılan atıklar, TURMEPA Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’nde sergilenerek denizlerin önemini anlatmak amacıyla kullanılacak.

Vira Haber