İBB, İDO Gemilerini Afet Bölgesine Göndermeye Hazırlanıyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamada her biri 1.200 kişiye konaklama imkanı sağlayacak İBB bünyesindeki 2 İDO gemisinin bölgeye gönderileceğini söyledi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 400 yolcu kapasiteli 2 gemisini, konaklama ve gerekli görüldüğü hallerde tahliye konularına yardımcı olmak için deprem bölgesi Hatay İskenderun’a gönderiyor.
İlk 1200 kişilik Orhangazi Feribot’u yola çıkmak üzere hazırlanıyor. İçinde sıcak yemek için mutfak, barınma alanları, revir, psikolojik danışma odaları, çocuklar için oyun alanları bulunan feribot İBB merkezlerinde toplanan yardım malzemelerini bu akşam yüklemeye başlayacak.
Vira Haber
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Etiketler : İBB, ekrem imamoğlu, ido gemileri afet bölgesi, deprem
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