İBB, İDO Gemilerini Afet Bölgesine Göndermeye Hazırlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 400 yolcu kapasiteli 2 gemisini, konaklama ve gerekli görüldüğü hallerde tahliye konularına yardımcı olmak için deprem bölgesi Hatay İskenderun’a gönderiyor.

İlk 1200 kişilik Orhangazi Feribot’u yola çıkmak üzere hazırlanıyor. İçinde sıcak yemek için mutfak, barınma alanları, revir, psikolojik danışma odaları, çocuklar için oyun alanları bulunan feribot İBB merkezlerinde toplanan yardım malzemelerini bu akşam yüklemeye başlayacak.

Vira Haber