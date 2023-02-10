Karadeniz Holding'den Deprem Bölgesine Destek

Deprem felaketinin ardından bölge halkının yaralarını sarmak için harekete geçen Karadeniz Holding 3 bin kişinin bütün barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 2 adet gemisini deprem bölgesine göndereceğini duyurdu.

Karadeniz Holding'den yapılan açıklamada: 3 bin kişinin bütün barınma ihtiyaçlarını karşılayacak Rauf Bey ve Süheyla Sultan gemilerini, yüzer yaşam kent olarak deprem bölgesine gönderiyor.

Ayrıca, Emre Bey isimli Ro-Ro gemisi ile İstanbul - İskenderun arasında Tır taşıma faaliyeti de gerçekleştireceklerdir.