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Karadeniz Holding'den Deprem Bölgesine Destek

Karadeniz Holding'den Deprem Bölgesine Destek

Deprem felaketinin ardından bölge halkının yaralarını sarmak için harekete geçen Karadeniz Holding 3 bin kişinin bütün barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 2 adet gemisini deprem bölgesine göndereceğini duyurdu.

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Deprem felaketinin ardından bölge halkının yaralarını sarmak için harekete geçen Karadeniz Holding 3 bin kişinin bütün barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 2 adet gemisini deprem bölgesine göndereceğini duyurdu.

Karadeniz Holding'den yapılan açıklamada: 3 bin kişinin bütün barınma ihtiyaçlarını karşılayacak Rauf Bey ve Süheyla Sultan gemilerini, yüzer yaşam kent olarak deprem bölgesine gönderiyor.

Ayrıca, Emre Bey isimli Ro-Ro gemisi ile İstanbul - İskenderun arasında Tır taşıma faaliyeti de gerçekleştireceklerdir.

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