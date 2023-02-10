Karadeniz Holding'den Deprem Bölgesine Destek
Deprem felaketinin ardından bölge halkının yaralarını sarmak için harekete geçen Karadeniz Holding 3 bin kişinin bütün barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 2 adet gemisini deprem bölgesine göndereceğini duyurdu.
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Deprem felaketinin ardından bölge halkının yaralarını sarmak için harekete geçen Karadeniz Holding 3 bin kişinin bütün barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 2 adet gemisini deprem bölgesine göndereceğini duyurdu.
Karadeniz Holding'den yapılan açıklamada: 3 bin kişinin bütün barınma ihtiyaçlarını karşılayacak Rauf Bey ve Süheyla Sultan gemilerini, yüzer yaşam kent olarak deprem bölgesine gönderiyor.
Ayrıca, Emre Bey isimli Ro-Ro gemisi ile İstanbul - İskenderun arasında Tır taşıma faaliyeti de gerçekleştireceklerdir.
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Etiketler : karadeniz holding, deprem, yardım
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