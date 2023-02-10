MSC Grubu Seferber Oldu
MSC Grubu, yaşanan felaket nedeniyle tüm lojistik imkanlarını depremzedeler için kullanıyor.
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Afetin ilk gününden itibaren tahsis ettiği konteyner ve araçlara ek olarak MSC Grubu, yardımları ulaştırmak için demiryolunu da kullanmaya başladı.
AFAD’ın talebi üzerine, Tekirdağ Valiliği organizasyonuyla toplanan yardım malzemeleri MSC’nin sağladığı 18 konteynere yüklenerek bugün Medlog Tekirdağ İstasyonu’ndan 20:00’de yola çıktı.
İskenderun Sarıseki’de bulunan Medlog deposuna indirilecek yükler, burada AFAD’ın yönlendirmesiyle yine Medlog TIR’ları ile ihtiyaç duyulan bölgelere sevk edilecek.
Bu şekilde sürdürülebilir güvenli bir sevkiyat şekli olan demiryolunun devreye girmesiyle, yüzlerce şöför ve TIR’ın uzun erişimli karayolundan çekilmesi sağlanarak yardımlar daha hızlı ulaştırılacak.
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