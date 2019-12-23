İBB, Kanal İstanbul’dan çekildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul işbirliği protokolünden çekildiklerini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin Kanal İstanbul protokolünden çekildiğini açıkladı. Kanal İstanbul meselesinin ciddiyetten uzak bir şekilde ele alındığını belirten İmamoğlu, Kanal'ın etrafına çizgi filmde 60 katlı gökdelen dikmek de kolay. Bu kadar ciddi bir konunun gayriciddi bir şekilde ele alınmasına karşı çıkacağız. Bu kadar net. Ya Kanal, ya İstanbul” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 aylık dönemde yaptıklarını açıkladığı toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"Ne yaparlarsa yapsınlar bize engel olamayacaklar. Biz 16 milyon İstanbullunun hakkını aramaktan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Bize karşı yönelecek antidemokratik yöntemler karşısında asla ve asla yılmayacağız, 16 milyonun hakkı olan konularda asla geri adım atamayacak, asla susmayacağız. Oturup izleyenlerin devri bitmiştir. Ben yaptım oldu devri bitti. 'Benim işim sanane' bitti. Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasının doğru olup olmadığını bilim insanlarıyla tartışacağız. Kapatıldığı için bu milletin kaç milyarı çöpe atılıyor seslendireceğiz. Başka bir niyet varsa bunu milletçe sorgulayacağız. Kanal İstanbul' Çizgi film yapmak kolay. Kanal'ın etrafına çizgi filmde 60 katlı gökdelen dikmek de kolay. Bu kadar ciddi bir konunun gayriciddi bir şekilde ele alınmasına karşı çıkacağız. Bu kadar net. Ya Kanal, ya İstanbul!"

Vira Haber