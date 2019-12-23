Yalova'da 1. Denizcilik Çalıştayı yapılacak

Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında, Yalova Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen 1. Denizcilik Çalıştayı Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Yalova’da denizcilik eğitimine yönelik konular üzerine istişareler yapıldı.

Toplantıda alınan kararlar ile 2020 yılının Şubat ayı içerisinde Yalova’da Denizcilik Eğitimi temalı denizcilik çalıştayı gerçekleştirileceği ve Yalova’nın denizcilik eğitiminin vizyonun belirlenmeye çalışılacağı belirtildi.

Yalova Liman Başkanı Hakan Pekşen yaptığı sunumda; “Ülkemizin en yoğun gemi trafiğine, limancılık faaliyetlerine ve denizcilik endüstrisine ev sahipliği yapan Marmara denizinin en güzel konumunda bulunan İlimiz Yalova, 847 km2'lik yüz ölçümü ile Ülkemizin en küçük ili olmasına rağmen yüz ölçümüne oranla 120 km'lik uzun bir kıyı şeridine ve deniz sınırına sahiptir. Ayrıca İstanbul, Kocaeli ve Bursa olmak üzere denizden ve karadan komşusu olan ve ülkemizin en büyük endüstriyel sanayi merkezini oluşturan bu üç büyükşehrin kesişim noktasında bulunmaktadır” dedi.

Yalova Liman Başkanı Hakan Pekşen Yalova denizcilik sektörünün istatistiki bilgileri sunduktan sonra, Yalova Valisi Muammer Erol söz alarak “Bu veriler ışığında, Yalova'nın jeostratejik konumu ve önemi açısından denizcilik alanında sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi, mevcut imkanların ve ihtiyaçların analizi ile kısa, orta ve uzun vadede denizcilik alanında yapılacak endüstriyel, sosyo-kültürel, eğitimsel çalışmalara ve planlamalara ışık tutmak için Yalova Valiliğimiz himayesinde ve Liman Başkanlığımız uhdesinde yıl içerisinde belirli aralıklara "Denizcilik Çalıştayları" nın yapılmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir.” şeklinde açıklamada bulundu.

Yapılan hazırlık toplantısına katılım çok yoğun oldu, bu etkinliğe destek olan ve emeği geçen başta İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) yetkililerine, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Başkanı Feramuz Aşkın'a Gemi Mühendisleri Odası yetkililerine, Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun'a diğer katılım sağlayan kamu kurumu temsilcilerine ve özel sektör temsilcilerine Yalova Liman Başkanı Hakan Pekşen teşekkürlerini iletti.

Vira Haber