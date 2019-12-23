Tuzla'da bakım yapılan gemide yangın
Tuzla'da kıyıya bağlı bir gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Geminin ambar bölümünde tadilat sırasında çıktığı belirtilen yangına itfaiye kısa sürede müdahale etti.
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Tuzla'da tersanede bakımı yapılan gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre olay 14.00 sıralarında Tuzla'daki Torlak Tersanesi’nde meydana gelen olayda geminin ambar kısımlarında bakım yapıldığı sırada yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
Vira Haber
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Etiketler : Tuzla, gemi, torlak tersanesi, gemi, yangın
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