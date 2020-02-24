İBB’de denizciler için iş imkanı
İBB, Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünden mezun, mühendisler arıyor.
İlan detayları şu şekilde:
• Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünden mezun,,
• Alanında en az 3 yıl yöneticilik tecrübeli,
• En az 2 yıl uzak yol gemilerinde Bas Mühendis olarak görev almış,
• İleri seviyede İngilizce bilen,
• Esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilecek,
• Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,
• İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası’nda ikamet eden,
“Gemi Operasyon Enspektörü(Makine)” ise alımı yapılacaktır.
İş tanımı;
Görev alanındaki gemilerin günlük hareketlerini izlemek, teknik bakımlarını planlamak ve denetlemekten sorumlu olmak.
İstanbul’ u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.
İBB ayrıca "Gemi Operasyon Enspektörü(Makine)"yanında toplam 5 bölümde işe alım yapacak. Bütün bunlar ve ;
Vira Haber
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