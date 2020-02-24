İBB’de denizciler için iş imkanı

İlan detayları şu şekilde:

• Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünden mezun,,

• Alanında en az 3 yıl yöneticilik tecrübeli,

• En az 2 yıl uzak yol gemilerinde Bas Mühendis olarak görev almış,

• İleri seviyede İngilizce bilen,

• Esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilecek,

• Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,

• İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası’nda ikamet eden,

“Gemi Operasyon Enspektörü(Makine)” ise alımı yapılacaktır.

İş tanımı;

Görev alanındaki gemilerin günlük hareketlerini izlemek, teknik bakımlarını planlamak ve denetlemekten sorumlu olmak.

İstanbul’ u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.

İBB ayrıca "Gemi Operasyon Enspektörü(Makine)"yanında toplam 5 bölümde işe alım yapacak. Bütün bunlar ve ;

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