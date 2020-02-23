İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran’dan , CNR Avrasya Boat Show’a ziyaret

Ziyarete, DTO Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Bodrum ve Kocaeli Şube Başkanları ile Sekretaryası katıldı.

Önce İMEAK DTO’nun standına giden Tamer Kıran, daha sonra fuarı gezerek katılan firmaları ziyaret etti, temsilcileriyle sohbet etti.

Tamer Kıran yaptığı açıklamada, CNR Avrasya Boat Show’un 15. kez kapılarını açtığına dikkat çekerek, “Deniz Ticaret Odası olarak desteklediğimiz bir fuar. Yönetim Kurulumuz kararıyla şubat ayında burada yapılan fuarı, ekim ayında da Tuzla’da yapılan Viaport Boat Show’u destekliyoruz.” dedi.

"Yerli katılım yüksek oranda"

Bu tür fuarların hem sektöre, hem ülkemize çok faydalı olduğunu belirten Tamer Kıran, “Gördüğünüz gibi son derece yüksek bir katılım var. Bu sene yerli katılım da yüksek oranda. Çok güzel tekneler var. En küçük deniz aracından büyüklerine kadar hepsi burada sergileniyor. Ayrıca yat inşa sanayinin önemli bir unsuru olan yan sanayi de burada oldukça geniş bir katılımla temsil ediliyor. Bu da hem fuara olan ilgiyi artırıyor, hem de fuara katılan insanların işlerine bereket getiriyor. İnşallah güzel bir şekilde bu fuarların devamını sağlarız.” diye konuştu.

CNR Avrasya Boat Show'da, çok sayıda tanınmış markanın aralarında mega yat, tekne, motor ve yelkenlilerin de yer aldığı deniz araçlarının yanı sıra ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve balıkçılığa dair birçok ürün de sergileniyor.

Vira Haber