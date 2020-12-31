İBB'nin Kuraklığa Çözümü Deniz Suyu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir sosyal medya programında İstanbul'un su sorununa ilişkin dikkat çekici bir açıklamada bulundu. İmamoğlu açıklamasında İstanbul'un susuzluk probleminin çözülmesi için deniz suyunu içme suyu haline getirmeye çalıştıklarını belirtti.

YURT DIŞINDAN DESTEK…

Kuraklığın bir gerçek olduğunu ve barajların doluluk oranının yüzde 27’lere gerilediğini söyleyen İmamoğlu, "Deniz suyunun içme suyu olması için çabalıyoruz. Bu konuda yurt dışından teknik destek almayı düşünüyoruz” dedi.

Yağmurun az yağdığı bazı ülkelerde barajların yetersizliği nedeniyle deniz suyundan içme suyu elde edilebiliyor. Deniz suyu içerisinde bulunan insan sağlığına zararlı maddeler ayrıştırılarak bu suyun içilebilir su haline dönüştürülmesi sağlanıyor. Üstelik içme suyu elde etmenin elektrik kullanımı maliyeti de mümkün olduğu kadar düşürülmektedir. Örneğin: Bir metreküp su karşılığında elektrik tüketimi 2,2 kW olmaktadır. Bugün dünyada deniz suyundan su arıtımı ile içme suyu elde eden birçok ülke ve şehir bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Japonya, İsrail ve İspanya'nın yanı sıra ABD'nin Kaliforniya eyaletinde de deniz suyundan içme suyu elde edilebiliyor.

Vira Haber