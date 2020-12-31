Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Zonguldak’taki Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi'nin açılış törenine katıldı. Müze hakkında detaylar aktaran Bakan Dönmez, ”Karaelmas Maden Şehitleri Müzemiz, iç kısımda Sergi Salonu, Harita ve Plan Odası, Belgesel Odası, Sanat-Sosyal Odası, Toplantı Salonu ve Sanal Gerçeklik Odası bölümleri ve dış kısımda 200 yıllık tarihi belgelerle geçmişe ışık tutan bir bahçeden oluşuyor. Belgesel Odası’nda gelen ziyaretçilerimiz Zonguldak’ın demografik özellikleri, endüstri mirası, iş güvenliği ve meslek hastalıkları ile spor ve sanat konularında hazırlanmış belgeselleri izleyebilecekler. Sanal gerçeklik odasında ise ziyaretçilerimiz yer altı işletmeciliğinin nasıl yapıldığına dair bütün aşamaları, artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla keşfetme imkânı bulacaklar” ifadelerini kullandı.

“Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak”

Zonguldak için açılışı yapılan müze haricinde bir müjdesi daha olduğunu belirten Dönmez, ”Zonguldak için vereceğimiz bir diğer müjdeli haber de Filyos’taki enerji yatırımlarımızla alakalı. Türkiye’nin ilk mega endüstri bölgesi olacak Filyos, Türkiye’nin yeni enerji üssü olacak. Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak” şeklinde konuştu.

“Kasım ayı itibarıyla toplam elektrik üretimimizin yüzde 14,3’ünü yerli kömürden karşılıyoruz”

Türkiye’nin 24 saatlik elektrik tüketimi olarak ele alındığında günlük elektrik tüketiminin altıda birini yerli kömürden karşıladığının altını çizen Bakan Dönmez, ”Bugün 52 yerli kömür santralimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Toplam 11 bin 350 MW düzeyinde yerli kömür kurulu gücümüz var. Toplam kurulu gücümüz içerisinde yüzde 12’lik bir paya sahip. Kasım 2020 itibarıyla toplam elektrik üretimimizin yüzde 14,3’ünü yerli kömürden karşılıyoruz. 24 saatlik elektrik tüketimi olarak düşündüğümüzde ortalama 4,1 saati yani günlük elektrik tüketimimizin altıda birini yerli kömürden karşılıyoruz. Yerli kömür, enerji fiyatlarında petrol ve doğal gaz fiyatlarının etkisinin azaltılmasına sağladığı katkıyla enerji üretim sepetimizde önemli bir yere sahip. Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Destek kapsamında bu yıl 247 milyon liralık destek ödemesi yaptık. Son 5 yılda bu rakam toplamda 360 milyon liraya yaklaştı” dedi. .

“Linyit ve taş kömürü sahalarında yer altında çalışan işçilerimize ödenecek ücretini asgari ücretin en az iki katı olarak belirledik”

İstihdamın ve madencilerin korunması için önemli adımlar attıklarını belirten Dönmez, ”Özellikle istihdamın korunması ve madenci kardeşlerimizin korunması için önemli adımlar attık. Madenlerimizde çalışırken iş kazası neticesinde hayatını kaybeden işçi kardeşlerimizin geride bıraktığı ailelerine destek olmak için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Maden şehitlerimizin eş ve çocuklarının kamuda istihdam edilmesini sağladık. Linyit ve taş kömürü sahalarında yer altında çalışan işçilerimize ödenecek ücretini asgari ücretin en az iki katı olarak belirledik. Zorunlu ferdi kaza sigortası yapılması mecburiyetini getirdik. İşçilerin çalışma saatlerini günde en fazla 7,5, haftada en fazla 37,5 saat olarak belirledik” diye konuştu.

Vira Haber