IBIA’DAN HAZİRAN’DA DTO DESTEĞİ İLE DEV KONFERANS

İstanbul 22 Haziran 2022’de büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. IBIA, 22 Haziran 2022’de İstanbul’da İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın desteği ile geniş katılımlı bir konferans yapmak için start verdi.

Uluslararası Bunkerciler Birliği (IBIA), “Going to clean ship future” başlığı ile 22 Haziran 2022’de İstanbul’da büyük bir konferans yapacak. İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın himayesinde gerçekleşecek konferansa birçok ülkeden bunker sektörünün önde gelen temsilcileri katılacak.

2019 yılında “IBIA Convention” İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın himayesinde İstanbul’da yapılmış ve çok geniş katılımlı başarılı bir organizasyon olmuştu. Yine İMEAK Deniz Ticaret Odası himayesinde 22 Haziran 2022 günü yapılacak konferans Gemi Brokerleri Derneği (GBD) yemeği ile aynı haftada gerçekleştirilecek. Bu büyük iki organizasyonun aynı hafta içinde yapılması, uzun zamandır düşünülen ve Deniz Ticaret Odası’nın hedefleri içinde yer alan “İSTANBUL SHIPPING WEEK” oluşumunun bir adımı olarak değerlendiriliyor. Geniş katılım beklenen organizasyonun medya paydaşı ise; hem Deniz Ticaret Odası’nın yayın organı olan Deniz Ticareti Dergisi, hem de daha önce de IBIA organizasyonlarının medya partneri olan www.virahaber.com olacak.