İŞBİR, TCG İSTANBUL İçin Teslimata Hazırlanıyor

İŞBİR Elektrik Sanayi A.Ş., ilk İSTİF Sınıfı Fırkateyn olan TCG İSTANBUL (F-515) için 750kVA gücündeki dizel jeneratör setlerinin fabrika kabul testlerini tamamladı.

Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında dört adet ADA Sınıfı Korvet’in üretimini tamamlayan Türk savunma sanayii, projenin ikinci fazına geçmiş durumda. Bu doğrultuda STM Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ana yükleniciliğinde, ilk İSTİF Sınıfı Fırkateyn olan TCG İSTANBUL’un üretim faaliyetleri devam ediyor. Azami yerlilik oranına sahip olacak İSTANBUL Fırkateyni’nin, 2023 yılında Türk Donanması’na teslim edilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) şirketlerinden İŞBİR, TCG İSTANBUL Fırkateyni için ürettiği dizel jeneratör setlerinin fabrika kabul testlerini gerçekleştirdi. Konuyla ilgili olarak şirketten yapılan açıklamada, “STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’nin ana yükleniciliğini üstlendiği projenin 750 kVA gücündeki 4 adet dizel jeneratör setlerinin fabrika kabul testleri başarıyla tamamlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

MİLGEM Programı’nın ikinci fazını oluşturan ve Türk Donanması için dört adet Fırkateynin üretileceği ‘İSTİF Sınıfı Fırkateyn’ Projesi (MİLGEM 5,6,7 ve 8’inci gemiler) kapsamında ise 23.01.2021 tarihinde önemli bir aşama kaydedildi. Üretimi gerçekleştirilen ilk İSTİF Sınıfı Fırkateyn, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılım sağladığı tören ile denize indirildi. TCG İSTANBUL Fırkateyni’nin, 2023 yılı içerisinde Türk Donanması’na teslim edilmesi hedefleniyor.

MİLGEM İSTİF Sınıfı Fırkateynler, ADA Sınıfı Korvetlere göre çok daha yüksek yerlilik oranına sahip olacaklar.