İçinde 251 yolcu bulunan feribot battı

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de fırtına nedeniyle bir feribot alabora oldu. Mürettebatla birlikte toplamda 251 kişiyi taşıdığı belirtilen feribotta en az üç kişinin öldüğü belirtildi. Başkent Manila'nın 70 kilometre doğusunda meydana gelen olayda kötü hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmaları aksıyor. Bu durumun ölü sayısının artmasına neden olabileceği ifade ediliyor.

Filipinler Sahil Güvenlik tarafından yapılan duyuruda, içerisinde 251 kişinin bulunduğu feribotun başkent Manila’nın yaklaşık 70 kilometre doğusunda alabora olarak battığını açıklandı. Yetkililer can kaybının çok olmasından kaygı duyuyor.

Can kaybı ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre kazada en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları başlatılırken, kötü hava koşulları nedeniyle zorluk yaşandığı öğrenildi. Feribotun batma nedenine ilişkin olarak kamuoyuna herhangi bir kaza nedeni açıklanmadı.

Yetkililer Açıklama Yaptı

Filipinler Sahil Güvenlik botları ve ordu helikopterlerinin arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını belirten Filipinler Sahil Güvenlik Sözcüsü Armand Balilo, kayıplar hakkında bazı bilgiler bulunduğunu, ancak henüz tam olarak net bir rakam elde edilemediğini söyledi. Filipinler’de yolcu feribotlarının genellikle aşırı yüklü olduğunu hatırlatan Balilo, batan feribotun 280 yolcu taşıma kapasiteli olduğunu ve böyle bir durumun olmadığını aktardı.

Vira haber