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Batan feribottan 166 kişi kurtarıldı, 88 kişi aranıyor

Batan feribottan 166 kişi kurtarıldı, 88 kişi aranıyor

Filipinler'de batan 251 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu feribotta, 166 kişi kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri, 4 kişinin cesedine ulaşırken, 88 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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Filipinler'in kuzeydoğusunda 251 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu 'Mercraft 3' adlı feribotun battığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri 4 kişinin cesedine ulaştı.

Sahil Güvenlik sözcüsü Armand Balilo, başkent Manila'nın 70 kilometre doğusunda Quezon eyaletinin Real kasabasından Polillo Adası'na gitmek üzere yola çıkan feribotun fırtına nedeniyle battığını söyledi.

Balilo, 251 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu feribotun battığını, balıkçıların yardımıyla 166 kişinin kurtarıldığı, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve kayıp 88 kişinin arandığını kaydetti.

Kurtarılanlardan Donel Jade Mendiola, DZMM radyosuna yaptığı açıklamada, yola çıktıklarında havanın güzel olduğunu fakat daha sonra fırtına çıktığını ve sert dalgalarla mücadele ettiklerini söyledi.

Mendiola, feribotun su almaya başladığını ve battığını belirtti.

Vira Haber

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