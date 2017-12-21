Tekneleri arızalanan kaçaklar ölümden döndü

Mersin'de, aldıkları ihbarı değerlendirip operasyon düzenleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde tekneleri arızalanan 43 göçmeni kurtardı.

18 Aralık saat 22.30 sıralarında, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Güzelyurt'un 15 mil açığında, içerisinde çocukların da bulunduğu bir teknenin makine arızası yaptığı bilgisi alındı. Bunun üzerine Girne Limanı'ndan bir sahil güvenlik botu ile Taşucu önlerinde seyirde olan bir sahil güvenlik botu harekete geçti.

Saat 23.30 sıralarında tekneye ulaşan ekipler, teknede 42 Suriye ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 43 kaçağın olduğunu belirledi. 3'ü kadın, 3'ü çocuk ve 1 bebeğin de içinde olduğu kaçaklar kurtarılırken, tekne ise Bozyazı Limanı'na çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vira Haber