İstanbul’da 173 ton balığa el konuldu

İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesine bağlı su ürünleri kontrol görevlilerince, 2017 yılı boyunca yapılan denetimlerde toplam 172 bin 600 kilogram balığa el konulduğu bildirildi.

İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü açıklamasına göre, ekipler, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kara, deniz ve iç sularda 2017 yılı boyunca toplam 16 bin 369 denetim yaptı.

Su Ürünleri Hali, perakende satış yerleri, karaya çıkış noktaları, depolar, nakil vasıtaları, gemiler, işleme ve değerlendirme tesislerinde yapılan denetimlerde 529 idari işlem uygulanırken, ilgili kişilere de toplam 760 bin 678 lira idari para cezası kesildi, toplam 172 bin 600 kilogram ürüne ve çok sayıda uygun olmayan av aracına da el konuldu.

El konulan bu av araçları içerisinde muhtelif çeşit ve boyutlarda ağlar, trol donanımları, tekne ve botlar, dalış malzemeleri, zıpkınlar, tırıvırılar, pinterler, elektroşok cihazları ve fenerlerin yer aldığı belirtildi.

İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İstanbul genelinde sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanması ve su ürünlerinin korunmasına yönelik yürütülen denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

Vira Haber