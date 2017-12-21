Alpha Marine eğitici seminerlere devam ediyor

Seminer dün (20 Aralık Çarşamba günü) Radisson Blu Asia Atasehir otelinde düzenlendi ve Yunanistan ofisinden Avgousta Pissaridi tarafından verildi. Türkiye’nin önde gelen denizcilik şirketlerinden ciddi anlamda bir katılım gerçekleşti.

Seminer öncelikle teorik içeriklerin aktarılması ile başladı ve sonrasında günümüzde yağ kayıt defteri yazılışında sık sık rastlanan hatalardan örnekler paylaşıldı. Katılımcılar bu seminerde aynı zamanda pratik yapma şansı da elde ettiler ve böylelikle gerek yağ kayıt defterinin doğru bir şekilde yazılması konusu hakkında gerekse gemilerde yazılmış yağ kayıt defterlerinin ofis enspektörleri tarafından hızlı ve dikkatli bir şekilde nasıl kontrol edilebileceği hakkında çok faydalı bilgi ve deneyim kazandılar.

Alpha Marine Consulting Turkey 2018 senesinde de sektöre faydalı olacağını düşünülen güncel konularda seminerler vermeye devam edecek. Seminer programı sene başında www.themaritimehouse.com sitesinin haber kısmından takip edilebilir.

Vira Haber