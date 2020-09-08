İçişleri Bakanlığı'ndan Yeni Koronavirüs Ek Genelgesi
İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni ek genelge yayınladı.
İçişleri Bakanlığı artan koronavirüs vakaları nedeniyle 81 ilin valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi.
TÜM ALANLARDA MASKE TAKMAK ZORUNLU
Genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak.
AYAKTA YOLCU SAYISI FİZİKİ MESAFE KORUNACAK ŞEKİLDE OLACAK
Metro, tramvay gibi raylı sistem araçları ile metrobüslere ayakta alınacak yolcuların sayısını, il/ilçe hıfzıssıhha kurulları tespit edecek.
RESTORAN VE KAFETERYALARDA CANLI MÜZİK OLMAYACAK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "Bu gece saat 00.00’dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak." dedi.
Vira Haber
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