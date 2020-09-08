İMEAK DTO Gemi Acenteliği Eğitimi ve Sınav Tarihlerini Açıkladı

COVİD-19 nedeniyle ertelenen Gemi Acenteliği Eğitimi ve Sınav tarihleri ile ilgili İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından duyuru yapıldı.

SINAV 26 EYLÜL'DE

Oda yetkilileri tarafından açıklamaya göre 21-25 Eylül arasında,maske ve hijyen kurallarına uygun olarak 50 kişilik kontenjanla 10.00-16.00 saatlerinde Kabataş - Fındıklı'da bulunan Oda'nın merkez binasındaki Meclis salonunda, gemi acente liği eğitimi düzenlenecek.

Eğitimin ardından 26 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da yine Deniz Ticaret Odası'nın Meclis salonunda sınav yapılacak.

En az lise mezunu olan ve gemi acente personeli kimlik kartı almak isteyen kişiler, duyuru ve detaylara Deniz Ticaret Odası'nın resmi web sitesinden ulaşabilir.

Vira Haber