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  4. ICS Dökme Yük Paneli toplantısı Mayıs'ta yapılacak
ICS Dökme Yük Paneli toplantısı Mayıs'ta yapılacak

ICS Dökme Yük Paneli toplantısı Mayıs'ta yapılacak

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından ICS İnşa ve Ekipman Alt Komitesi ile Dökme Yük Paneli Müşterek Toplantısı’ 2 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak.

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Son 15 Kasım 2018 tarihinde toplanan ICS İnşa ve Ekipman Alt Komitesi ile Dökme Yük Paneli Müşterek Toplantısı’ 2 Mayıs 2019 tarihinde yeniden yapılacak.

2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek ICS İnşa ve Ekipman Alt Komitesi ile Dökme Yük Paneli Müşterek Toplantısı gündem maddeleri ise şöyle:

-Bir önceki toplantı kararlarının onaylanması,

-Balast Suyu Ekipmanları Üreticileri Birliği (Ballastwater Euipment Manufacturer’s Association –BEMA) Başkanı Mark RIGGIO’nun sunumu,

-Emisyonlar, Enerji Verimliliği Dizayn İndeksi (EEDi), Balast Suyu,Sualtı gürültü, gemi dizayn, inşa ve ekipmanları konularındaki IMO toplantılarıyla ilgili sonuçlar,

-Halen geliştirilme aşamasında ortak sektör rehberini de içeren yakıtla ilgili konular,

-Bilhassa El Faro ve Viking Sky hadiseleri sonrası, ters durumlarda Ana Makine Yağlama donanımlarının işlerliğinin değerlendirilmesi,

-Bir önceki toplantıda gündeme gelen gemide kullanılan ekipmanların emniyet sınırları,

-Konteyner gemilerinde can kurtarma ve yangınla mücadele teçhizat ve donanımları,

Vira Haber

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