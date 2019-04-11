ICS Dökme Yük Paneli toplantısı Mayıs'ta yapılacak

Son 15 Kasım 2018 tarihinde toplanan ICS İnşa ve Ekipman Alt Komitesi ile Dökme Yük Paneli Müşterek Toplantısı’ 2 Mayıs 2019 tarihinde yeniden yapılacak.

2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek ICS İnşa ve Ekipman Alt Komitesi ile Dökme Yük Paneli Müşterek Toplantısı gündem maddeleri ise şöyle:

-Bir önceki toplantı kararlarının onaylanması,

-Balast Suyu Ekipmanları Üreticileri Birliği (Ballastwater Euipment Manufacturer’s Association –BEMA) Başkanı Mark RIGGIO’nun sunumu,

-Emisyonlar, Enerji Verimliliği Dizayn İndeksi (EEDi), Balast Suyu,Sualtı gürültü, gemi dizayn, inşa ve ekipmanları konularındaki IMO toplantılarıyla ilgili sonuçlar,

-Halen geliştirilme aşamasında ortak sektör rehberini de içeren yakıtla ilgili konular,

-Bilhassa El Faro ve Viking Sky hadiseleri sonrası, ters durumlarda Ana Makine Yağlama donanımlarının işlerliğinin değerlendirilmesi,

-Bir önceki toplantıda gündeme gelen gemide kullanılan ekipmanların emniyet sınırları,

-Konteyner gemilerinde can kurtarma ve yangınla mücadele teçhizat ve donanımları,

Vira Haber