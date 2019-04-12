Poliport'ta toplu iş sözleşmesi imzalandı

Liman-İş Sendikası Kocaeli Şubesi, Dilovası'nda faaliyet gösteren Poliport Limanı'nda örgütlenerek ilk toplu iş sözleşmesini bugün imzaladı. 180 kişiyi ilgilendiren ve üç yıllık imzalanan toplu iş sözleşmesinde liman ve antrepoda çalışan işçilere 4 ikramiye, bayram ve çocuk parası, enflasyon artı refah payı gibi haklar elde edildi. Hatırlanacağı üzere Liman- İş Sendikası Kocaeli Şubesi, Poliport Limanında örgütlenebilmek ve toplu sözleşme yapabilmek için 3 yıldır mücadele veriyordu.

HUKUKSAL MÜCADELE

2016 yılında ilk örgütlenmesini yapan Liman-İş Sendikası çoğunluğu almış ve bakanlıkça toplu sözleşme yetkisi gelince, iş veren liman işçilerini kimya iş koluna geçirerek Liman-İş'in altını boşaltmıştı. İş verenin bu hamlesinden sonra Liman-İş Sendikası hukuksal bir mücadele başlatmıştı. Nihai olarak Yargıtayın verdiği kararla kimya iş koluna kaydırılan işçiler yeniden kendi iş kolları olan liman iş koluna geri döndü.

İLK SİVİL LİMAN

Liman-İş Sendikası da bu aşamadan sonra tekrar yetkiyi alarak toplu iş sözleşmesi için iş verenle masaya oturdu. Uzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bugün anlaşmayla sonuçlandı. Liman-İş Sendikası bu bölgede ilk defa sivil bir limanda toplu iş sözleşmesi imzalayarak büyük bir başarı elde etti.

Vira Haber