Ziya Kalkavan ismi silinemez

İMEAK DTO nisan ayı meclis toplantısı nispeten düşük bir katılımla gerçekleşti. Toplantıda 92 yıldır aynı yerde denizcilik okulu olarak hizmet veren Ziya Kalkavan Anadolu Meslek Lisesi’nin, İTÜ’ye devredilerek okula denizcilik eğitimi hariç elektronik, bilişim ve biyomedikal gibi eğitim dallarında programlar eklenmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı’nın girişimleri ilk gündem maddesi olarak ele alındı.

İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran, konunun takipçisi olacaklarını söyledi ve okulun denizciler için sembol bir önemi olduğunu vurgulayarak denizciler arasında buraya “Ortaköy” dendiğini belirtti. Ardından İTÜ Rektörü Mehmet Karaca, İTÜ’nün de bir denizcilik okulu olarak kurulduğunu söyleyip, Yüksek Denizcilik Mektebi’nin tarihinden bahsetti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilk önce üniversitenin içinde teknik lise açılmasını istediğini söyleyen Karaca, Bakanlığın bu projesine üniversite olarak denizcilik eğitiminin aksamaması koşuluyla destek verdiklerini belirtti. Karaca konuşmasında, biyomedikal gibi denizcilikle ilgili olmayan bölümlerin programlarının kaldırıldığını belirtti. Bilişim, elektronik gibi bölümlerin doğrudan denizcilikle ilgili olduğunu söyleyen Karaca, bu bölümlerin denizcilik eğitimi ile beraber sürdürülmesinin denizcilik eğitimine de katkı sağlayacağını belirtti.

ZİYA KALKAVAN ADI TERCİH FORMUNDAN ÇIKARTILMIŞ

Karaca’nın ardından konuşmak için söz alan Ortaköy Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Emrah Demir, son yayınlanan liselere geçiş sınavı tercih formundan Ziya Kalkavan adının çıkartıldığını ve İ.T.Ü Anadolu Teknik Meslek Lisesi olarak değiştirildiğini söyledi. Karaca elektronik, bilişim gibi alanlarda yakın çevrede pek çok meslek lisesinin olduğunu zaten böyle küçük okula bu bölümlerin eklenmesinin denizcilik eğitimini pasifize edeceğini söyledi. Karaca, Ziya Kalkavan Lisesi’nin yüzde 82 denize çıkma gibi başarılı bir oranı yakaladığını söyledi. Emrah Demir’in, Ziya Kalkavan’nın önümüzdeki sene öğrenci almayacağını idarenin kendilerine bildirdiğini söylemesi üzerine İ.T.Ü Rektörü Mehmet Karaca, “O tarafını bilmiyorum. Biz sadece bizi ilgilendiren kısmını biliyoruz” dedi.

BAKANLIKTAN DENİZCİLİK İSMİ SİLİNDİ BURADAN DA SİLİNEBİLİR

Toplantıda söz isteyen duayen denizcilerimizden Halim Mete de “Ziya Kalkavan denizciler için sembol bir okuldur. Kurulduğu günden bugüne yetiştirdikleri ile… Köksal Toptan’ın Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde denizcilik sektörünün rahmetli Ziya Kalkavan’ın ölümünden sonra bu ismin oraya verilmesini talep ettik. Mezunlar Derneği Başkanı’nın konuşmalarını aynen destekliyorum” ifadelerini kullandı. Halim Mete, denizcilik eğitiminin yanına diğer bölümlerin eklenmesi durumunu Ulaştırma ve Denizcilik, Haberleşme Bakanlığı’nın yanına isimlerin eklendikten sonra denizciliğin çıkartılmasına benzetti.

Konu ile ilgili konuşan TÜRDEF Başkanı Erkan Dereli ise Ziya Kalkavan Lisesi’ne denizcilerin sembol ismi Ziya Kalkavan’ın nasıl verildiğini anlatan, denizcilik tarihini de özetleyen bir konuşma yaptı. Bu yeni modelin tartışılmasını, istişare edilmesinin daha uygun olacağını düşündüğünü söyledi.

"121 MİLYON LİRALIK BÜTÇE İÇİNDE 4-5 MİLYON DEĞİL BUNA RAĞMEN GECEMİZ GÜNDÜZÜMÜZ DENİZ TURİZMİ"

Toplantıda 39 No’lu Gezinti Tekneleri İşletmeciliği Komitesi Güven Altuğ’un deniz turizmi konusunda yaşanan anlaşmazlıkları gündeme getirmesi ve kapasitelerin denetlenmesi üzerine söylediklerine cevap veren Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran şunları söyledi: “Bizim Göcek’te temsilciliğimiz mi var, şubemiz mi var? Biz o bölgede Fethiye’deyiz. Bu transit log’ları nerede satıyoruz, Fethiye’de satmıyor muyuz… Bunu Fethiye’den alan adam farklı fiyatlara satıyorsa bu bizim meselemiz mi buranın meselesi mi? Bizim fiyat tarifemiz belli Türk Bayraklı gemiye 100 lira yabancı bayraklı gemiye 50 euro. Bunu sen şimdi bize niye soruyorsun anlamadım ben? Deniz Turizmi Çalışma Grubu’nda dün bunların hiçbirini söylemiyorsun da şimdi kürsüden coştun, ne oluyor? Şube başkanları burada Şaban gitti. Evet Fethiye’de büyük sorun var. Neden var çünkü bu arkadaşlarla, seçimi kazanan Şaban Başkan ve ekibi anlaşamıyor. Hiçbir konuda anlaşabiliyorlar. Ben siz şube müdürü bize kötü davranıyor, selam vermiyor dediniz diye, o şube müdürünü görevden almışım siz benim meclis üyeme böyle davranamazsınız diye. Millet bizi Ege ve Akdeniz kıyı şeridine mi hizmet veriyorsunuz diye suçluyor. 121 milyon liralık bütçe içindeki payınız 4-5 milyon değil buna rağmen gecemiz gündüzümüz deniz turizmi."

Vira Haber