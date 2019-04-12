Eskihisar'da icradan satılık feribot

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 350 yolcu kapasiteli bir gemi icradan satışa çıkarıldı. İDO Gebze Eskihisar İskelesi’nde demirli olan gemi için 2 milyon 800 bin lira isteniyor.

Erdemler Nakliyat Turizm Petrol Ürünleri Liman İşletmeciliği Tersanecilik İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. tarafından donatılan bir yolcu gemisi Gebze 4. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı.

2 MİLYON 800 BİN LİRA

742 gross tonluk yolcu gemisinin ismi ‘Erdemler'. 350 yolcu, 50 araç taşıma kapasiteli geminin bütün tefrişatı hazır. 2 milyon 800 bin lira değer biçilen yolcu gemisi için ilk satış günü 16 Mayıs Perşembe. Saat 11.00'de gerçekleştirilecek satışta alıcı çıkmazsa gemi 10 Haziran'da yeniden ihaleye çıkarılacak. Şu an İDO Eskihisar Feribot İskelesi'nde demirli olan geminin satışı sonrasında elde edilen gelir firmanın alacaklılarına dağıtılacak.

Vira Haber