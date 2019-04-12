Viaport Marina’da yelken heyecanı

Dünyanın ilk ve tek 9 fonksiyonlu marinası Viaport Marina, Viaport Marina Cup ile yelken tutkunlarını bu yıl da ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en modern marinası Viaport Marina, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları’na 4. kez ev sahipliği yapacak.

13 Nisan’da Moda’dan verilecek start ile birlikte başlayacak olan yarış, 14 Nisan’da Tuzla Körfezi’ndeki turun ardından sonra erecek. 2 etap olarak düzenlenen Fahir Çelikbaş Kupası 14 Nisan’da Viaport Marina’da düzenlenecek ödül törenin ardından sonra erecek.

Yarışın ilk ayağında, 13 Nisan Cumartesi günü Moda’dan verilecek startın ardından yatlar 18 deniz millik yarışı Viaport Marina önündeki varış hattında tamamlayacaklar. İkinci ayağı 14 Nisan’da Tuzla parkurunda 2 adet şamandıra yarışının takip ettiği serinin ödülleri gün sonunda yapılacak ödül töreninde sahiplerini bulacak. 13 – 14 Nisan’da tekneler Viaport Marina’da ücretsiz konaklayabilecek.

İstanbul yarış filosu Viaport Marina’da!

Viaport Marina Cup’ı bir gelenek haline getirmek istediklerini kaydeden Viaport Marina Müdürü Sinan Arslan, “Bu yıl da her yıl olduğu gibi Viaport Marina Cup organizasyonuyla yat yarışına adımızı vermekten ve İstanbul yarış filosunu marinamızda ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yarışçıların ailelerini de Viaport Marina’da vakit geçirmeye davet ediyoruz.” diye konuştu.

Sosyal yaşamla, denizi kucaklayan marina!

Dünyanın ilk ve tek 9 fonksiyonlu marinası Viaport Marina, 650 yat kapasiteli marinasıyla İstanbul’un en yeni marinası olma özelliğini de taşıyor. Viaport Marina’da alışveriş adası, Avrupa’nın en hızlı roller coaster’larının içerisinde bulunduğu Korsan Adası Tema Park, Timsah Park, Aslan Park ve yaz aylarında faliyete girecek aquapark bulunuyor. Sosyal yaşamın merkezi olan Viaport Marina’da kampanyalar ve avantajlı hizmetler de tekne sahiplerinin hizmetine sunuluyor.

Vira Haber