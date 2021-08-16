IDEF 2021 yerlilik oranı en yüksek gemiye ev sahipliği yapacak

Yüzde 72’ye varan yerlilik oranıyla alanında ilklere imza atan Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu’na (ACMB) yurtdışından da ilgi gösteriliyor. IDEF’e hazır olduklarını vurgulayan Kaptanoğlu Desan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, “ACMB ile yakaladığımız başarıyı ve yerlileştirme oranını diğer ürünlerimizde de ortaya koymayı hedefliyoruz. Alanında ilklere imza atan botlarımız yurtdışında pek çok pazarda ilgiyle karşılandı. Aynı ilgiyi IDEF’te de bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.

Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim edeceği Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botlarında (ACMB) yüzde 72 yerlilik oranını yakalayarak savunma sanayisinde önemli bir projeye imza atan Kaptanoğlu Desan Tersanesi, Türkiye’nin en büyük savunma fuarı olan IDEF’e hazırlanıyor.

Uluslararası savunma fuarı IDEF’te ACMB ve yangın söndürme botları yanında başka platformları da sergilemeye hazırlanan Kaptanoğlu Desan Tersanesi, Katar’da gerçekleşen MilliPol Savunma Fuarı’nda da yoğun ilgiyle karşılanmıştı.

“İHRACAT BAŞARISI YAKALAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Kaptanoğlu Desan Tersanesi, ihracata yönelik çalışmalarını IDEF’te de yürüterek başarısını devam ettirmek ve en son teknolojiyle donatılan gemilerini tanıtımını yapmak için üst yönetim kadrosuyla hazır bulunacağını vurgulayan Desan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, “Başta Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) olmak üzere sektörün kamu ve özel paydaşları ile birlikte hareket ederek hem ulusal hem de uluslararası projelerde Türk savunma sanayisi potansiyelini ve gücünü gösterecek işlere çok yakında imza atmasını bekliyoruz” dedi.

‘DAİMA YERLİ TASARIMLARI DESTEKLEYECEĞİZ’

Donanmamızda hizmete giren Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botlarında olduğu gibi daima yerlilik oranı yüksek ve yerli tasarımlarla üretim gerçekleştirmek için çaba sarfedeceklerinin altını çizen Desan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, “Yüzde 72’e varan yerlilik oranımızla ülkemizin gemi üretimindeki başarılarını destekliyoruz. Tamamen yerli ve milli tasarıma sahip, Türk mühendislerinin geliştirdiği gerek yangın botlarımız gerekse diğer platformlarla iddiamızı ileri taşıyacağız. Bizler için gemilerimizin yalnızca Türkiye’de üretilmesi değil, Türkiye’de tasarlanması da çok önemli. Daima yerli tasarımları destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vira Haber